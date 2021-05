L'Esercito compie 160 anni

Il Presidente della Repubblica: “Il vostro prezioso servizio e qualificato contributo al funzionamento del Sistema Sanitario Nazionale si è confermato di assoluto valore”

Di: Dante Tangianu

In occasione del 160° anniversario della fondazione dell’Esercito Italiano, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato un messaggio al capo di Stato Maggiore, generale di Corpo d’Armata Pietro Serino: "Giungano a voi ufficiali, sottufficiali, graduati, militari di truppa e personale civile, sentimenti di riconoscenza per il servizio che rendete alle istituzioni della Repubblica, alla quale siete legati da giuramento di fedeltà e, in particolare, l’apprezzamento per quanto avete fatto e state facendo per contrastare la grave emergenza sanitaria". L’Esercito, c’è scritto ancora nel messaggio, "è una risorsa importante per il Paese e protagonista in momenti significativi della nostra storia unitaria".

La fondazione dell’Esercito risale al 4 maggio 1861, quando il ministro della guerra, Manfredo Fanti, rende noto che il Regio Esercito "d’ora in poi dovrà prendere il nome di Esercito Italiano, rimanendo abolita l’antica denominazione d’Armata Sarda".