Salvini: "Pronto a confronto tv con Fedez"

Il leader della Lega risponde al rapper che ha attaccato la Lega sul Ddl Zan al concertone del 1° maggio

Di: Redazione Sardegna Live

"Le frasi che ho sentito sono disgustose. Chi aggredisce, insulta o minaccia di morte va curato e punito a prescindere dal colore della pelle e dagli orientamenti sessuali". Così Matteo Salvini, in collegamento con Domenica Live, risponde alle polemiche generate dal discorso di Fedez dal palco del Concertone del Primo Maggio a sostegno del ddl Zan.

Il rapper milanese ha citato alcune affermazioni che sarebbero state pronunciate da diversi esponenti della Lega, accusando la Rai di aver tentato di censurare le sue parole.

Il leader della Lega è intervenuto anche sul tema censura: "Sono contro ogni censura, però non ci devono essere artisti di serie A. Non mi spiego la voglia di censura nei confronti di Pio e Amedeo: se la libertà esiste, deve esistere per tutti".

"Litigare non serve - ha concluso Salvini -, stiamo vivendo un momento drammatico con persone che sono in ospedale. Io sono pronto a un confronto in tv con Fedez, anche qui a Canale 5".