Figliuolo: “Entro metà luglio vaccinato il 60% di italiani”

Per il commissario per l’emergenza possibile estate tranquilla ma con mascherina e distanziamento

Di: Redazione Sardegna Live

Entro "la metà di luglio il 60%" degli italiani "dovrebbe aver avuto la prima e la seconda dose" di vaccino. Lo ha detto durante la registrazione di 'Porta a Porta' il commissario per l'emergenza Francesco Figliuolo sottolineando che in base ai piani l'immunità di gregge all'80% è "auspicata per la fine di settembre".

"Credo che in questo modo si passerà un'estate abbastanza tranquilla, fermo restando che servirà ancora utilizzare la mascherina, rispettare il distanziamento e l'igiene" ha poi aggiunto Figliuolo.