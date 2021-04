Vaccini. Figliuolo: "A maggio arriveremo a circa 17 milione di dosi"

Il commissario ha ribadito che "quando avremo messo in sicurezza una massa critica di over 65, apriremo a tutti in maniera parallela, dando spazio alle aziende"

Di: Redazione Sardegna Live

"A maggio avremo tra i 15 e i 17 mln di dosi di vaccino, ma io sono più convinto che arriveremo verso i 17 mln e non i 15, di cui gran parte Pfizer, poi avremo Moderna, AstraZeneca e Johnson&Johnson". Lo ha affermato il commissario straordinario all'emergenza Covid, Francesco Figliuolo durante una visita all'hub vaccinale di Gemona del Friuli.

“Dopo l'ordinanza che ho firmato il 9 aprile, c'è stato a livello nazionale un incremento di 1 punto percentuale al giorno sul target della vaccinazione degli over 80, almeno nella prima somministrazione" ha rimarcato Figliuolo, elogiando poi la Regione Friuli che, ha osservato, "ha presentato un piano vaccinale degno di questo nome. E' buona la percentuale degli over 70" che hanno aderito alla campagna "e c'è una grande attenzione per i fragili, spesso invisibili. Dovremo renderli visibili alla vaccinazione". Infine, Figliuolo ha ribadito che "quando avremo messo in sicurezza una massa critica di over 65, apriremo a tutti in maniera parallela, dando spazio alle aziende".