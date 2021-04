Covid. Da oggi quasi tutta Italia gialla, Speranza apre a modifiche coprifuoco

Torna in classe quasi il 90% degli studenti

Di: Giammaria Lavena

Da oggi Italia quasi tutta in zona gialla. Per evitare un aumento dei contagi verranno introdotti maggiori controlli sulla movida. Il ministro della Salute Roberto Speranza apre a modifiche sul coprifuoco.

Nel frattempo la Lega di Matteo Salvini lancia una campagna per cancellare le limitazioni serali e spinge affinché le modifiche vengano apportate immediatamente.

Torna in classe l'89,5% degli studenti. Preoccupa intanto la variante indiana del virus: vietato l'ingresso in Italia a chi è stato in India negli ultimi 14 giorni.