Ecco il Green Pass, così si potrà arrivare in Sardegna (per ora)

Servirà a chi si muove per turismo o semplicemente per andare a trovare parenti o amici in regioni arancioni o rosse

Di: Redazione Sardegna Live

"Domani sarà il primo giorno in cui verificheremo il funzionamento del green pass, il certificato verde per gli spostamenti, ma è un'idea giusta che dal mio punto di vista può rappresentare anche un incentivo alla vaccinazione". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, a Domenica in su Rai1.

Il green pass avrà una durata di sei mesi per i vaccinati e i guariti dal Covid e di 48 ore per chi si sottoporrà a test antigenico o molecolare con esito negativo. Servirà a chi si muove per turismo o semplicemente per andare a trovare parenti o amici in regioni arancioni o rosse, come la Sardegna in quest’ultimo caso. Per motivi di lavoro, necessità, salute o per fare rientro nella residenza, domicilio o abitazione (seconda casa, per esempio) sarà sufficiente l’autocertificazione.