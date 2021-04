Da lunedì quasi tutta Italia gialla, cinque in arancione e Sardegna unica rossa

La settimana ripartirà con 340mila somministrazioni al giorno

Di: Giammaria Lavena

Da lunedì quasi tutte le regioni italiane tornano in giallo; solo 5 le regioni arancioni, mentre la Sardegna l'unica in rosso. In calo l'indice Rt e l'incidenza dei casi, ma l'Iss chiede "cautela e gradualità".

Ieri altri 342 i decessi. Sul fronte vaccini, il commissario per l'emergenza Figliuolo comunicherà a breve il prossimo target: da lunedì 340mila somministrazioni al giorno, con obiettivo 500mila entro fine aprile.

Arriva l'ok da 26 Paesi Ue per un'azione legale contro AstraZeneca. Nel frattempo negli Usa via libera alla ripresa del siero J&J.