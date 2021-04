Sardegna in zona rossa, in serata l'ordinanza di Speranza

Quasi tutta l'Italia in zona gialla, ad eccezione di cinque regioni in arancione e la nostra isola in rosso

Di: Redazione Sardegna Live

La Sardegna resterà in zona rossa. Sono attese per questa sera le nuove ordinanze che il Ministro della Salute, Roberto Speranza, firmerà sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia.

A partire da lunedì 26 aprile quasi tutta l'Italia torna tingersi di giallo. Soltanto cinque regioni saranno in arancione: Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d'Aosta. La Sardegna sarà unica regione rossa.