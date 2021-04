Travolta da un'auto in allenamento, promessa del ciclismo muore a 17 anni

Morta ieri all’ospedale di Udine. Il dramma di Silvia Piccini

Di: Redazione Sardegna Live

Non ce l’ha fatta Silvia Piccini, la ciclista 17enne travolta da un’auto in strada mentre si allenava sulla sua bicicletta da corsa in Friuli. La giovanissima atleta è morta nelle scorse ore in ospedale dopo due giorni di agonia all'ospedale di Udine, dove era stata ricoverata senza più riprendere conoscenza.

Il tragico incidente risale alla giornata di martedì scorso quando Silvia Piccini è stata centrata da una vettura mentre percorreva in sella alla bici la strada provinciale che collega San Daniele del Friuli a Rodeano (Udine). Un impatto violentissimo e letale.

Sul posto è intervenuto il 118, ma le ferite riportate erano troppo gravi e dopo ore di attesa i medici ne hanno dichiarato la morte cerebrale. Prima di salutarla, i familiari hanno autorizzato l’espianto dei suoi organi per donarli e contribuire così a salvare la vita ad altre persone.