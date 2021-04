Ragazza uccisa ad Aosta, arrestato 36enne di Sorso

Si era allontanato dalla Valle d'Aosta dopo l'omicidio di Elena Raluca Serban e si era rifugiato a Genova

Di: Redazione Sardegna Live

È accusato di essere l'autore dell'omicidio di Elena Raluca Serban - donna di 32 anni, di origine romena, trovata morta all'alba di domenica scorsa con una profonda ferita al collo in un alloggio di Aosta – Gabriel Falloni, originario di Sorso, con precedenti per tentata violenza sessuale (era stato condannato a 4 anni di carcere). Si era allontanato dalla Valle d'Aosta dopo l'omicidio di Elena Raluca Serban e si era rifugiato a Genova, da dove probabilmente ha cercato di rientrare in Sardegna.

La polizia era sulle sue tracce già da giorni. L’uomo è stato arrestato oggi quando è rientrato in Valle d'Aosta.

L’uomo è stato arrestato in serata dalla polizia. È accusato di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà. La Squadra mobile ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa su richiesta del pm Luca Ceccanti.