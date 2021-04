Covid. Domani incontro Cts per discutere le misure del nuovo decreto legge

Sul tavolo i temi caldi. Dubbi sull'apertura dei locali anche in zona rossa

Di: Giammaria Lavena

Domani pomeriggio, alle 17, i membri del Comitato tecnico scientifico si riuniranno per esprimere un parere sulle misure che potrebbero confluire nel nuovo decreto legge, a partite da un pass per gli spostamenti nelle zone arancioni e rosse.

Sul tavolo anche i protocolli per le riaperture predisposti dalle regioni sui quali i tecnici hanno già espresso alcune perplessità.

In particolare, sono stati avanzati dubbi sulla volontà dei presidenti di aprire i locali anche in zona rossa e sull'utilizzo degli spogliatoi per palestre e piscine.