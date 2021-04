Covid. Un milione di vaccini in 3 giorni, 15 totali. Speranza: "Fiducia e prudenza"

Il ministro della Salute intervenuto a Mezz'ora in più: "Siamo in una fase diversa, ma non scompariranno tutte le misure. Ripartiamo dalle scuole per dare un segnale di fiducia ai ragazzi"

Di: Giammaria Lavena

"In questa fase dobbiamo tenere insieme due parole: fiducia e prudenza. Siamo entrati in una fase diversa grazie alla campagna vaccinale: sono stati somministrati in 3 giorni un milione di dosi di vaccino, raggiunta quota di 15 milioni totali".

Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenuto Mezz'ora in più su Rai3. "Siamo nelle condizioni di costruire una road map con un passo alla volta, con un compromesso e con equilibrio - ha affermato -. I dati ci parlano di una fase diversa, ma non ci sarà una fase 'x' dove tutte le misure scompariranno".

"Abbiamo scelto la scuola perché è l'architrave della nostra società per ripartire e dare un segnale di fiducia ai ragazzi - precisa -, la scelta del governo è stata chiara e netta e vogliamo che il più altro numero di ragazzi possa essere in presenza".

"Si tratta di un rischio ragionato, non folle, ma dobbiamo chiedere aiuto alle persone, soprattutto ora avremo ancora più bisogno di attenzione, mascherine, distanziamento, lavaggio mani", conclude l'esponente di governo .