AstraZeneca, Aifa: "In Italia 11 rare trombosi dopo vaccino"

Di: Redazione Sardegna Live - Adnkronos Salute

Vaccino AstraZeneca e trombosi: l'Aifa fa il punto della situazione nel terzo rapporto di farmacovigilanza sui vaccini Covid-19, che ha dedicato un focus ai rari eventi collaterali segnalati dopo la vaccinazione con Vaxzevria.

Su un totale di 62 casi di eventi tromboembolici dopo la somministrazione del prodotto anglo-svedese contro il Covid-19, inseriti in Eudravigilance, in Italia sono stati segnalati 7 casi (con due decessi) di trombosi dei seni venosi intracranici (Csvt) fino al 22 marzo 2021 e 4 casi (con due decessi) di trombosi di più vasi sanguigni in sede atipica, sui 24 inseriti nello stesso periodo nella rete di sorveglianza europea.

L'approfondimento a livello nazionale di queste segnalazioni è condotto con il supporto di un 'Gruppo di lavoro per la valutazione dei rischi trombotici da vaccini anti-Covid-19', costituito da alcuni dei massimi esperti nazionali di trombosi ed emostasi. Gli eventi avversi non noti sono oggetto di continuo approfondimento a livello nazionale ed europeo, evidenzia l'Aifa.