Covid. In Italia 15.746 nuovi casi e 331 morti

Tasso di positività al 6,2%, in aumento rispetto a ieri quando è stato del 5,4%

Di: Redazione Sardegna Live

Sono 15.746 i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 17.567. Sono invece 331 le vittime in un giorno (ieri 344). Sono 253.100 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 320.892). Il tasso di positività è del 6,2%, in aumento rispetto a ieri quando è stato del 5,4%.

Sono 3.585 i pazienti ricoverati nelle rianimazioni per Covid in Italia, 3 in meno rispetto a ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 175 (ieri 186). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 27.251 persone, 316 in meno rispetto a ieri.

In totale i casi da inizio epidemia sono 3.769.814, i morti 114.254. Gli attualmente positivi sono 533.005 (80 in meno rispetto a ieri) mentre i guariti e dimessi dall'inizio della pandemia sono 3.122.555, con un incremento rispetto a ieri di 15.486.