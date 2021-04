Angela da Mondello alla D'Urso: "Mi hai rovinato la vita"

La donna che disse "Non ce n'è Covid" attacca la conduttrice Mediaset. "Hai mandato in onda la mia intervista scatenando un macello. Ho avuto critiche, minacce. E tu ti sei pulita le mani"

Di: Redazione Sardegna Live

Angela Chianello ‘da Mondello’ torna a intervenire sui social media. Con un video su Instagram la palermitana celebre per la frase "Non ce n'è Covid" ha attaccato duramente la conduttrice Barbara D’Urso. "Deve uscire il naturale di Angela. Sono stata otto mesi brava, zitta e buona adesso basta, mi sono rotta veramente. Cara Barbara, ti ricordi 8 mesi fa quando i tuoi inviati mi hanno fatto quell’intervista a Mondello. Io non sapevo nulla di tutto ciò. Hai mandato in onda quella parte dell’intervista e da lì è successo un macello, un manicomio. Io non volevo fare nulla e tu lo sai, perché è tutta la verità".

E ancora: "Hai parlato al telefono anche con mia madre, dicendo che anche tu sei una madre, hai un cuore. Per carità, mai messo in dubbio. Tutto sarebbe dovuto finire con le persone che dovevano capire chi fosse davvero Angela ma non è stato così. Ho cavalcato l’onda sì, vero e me ne assumo la responsabilità. Non hai battuto un pugno per aiutare Angela, non ti sei permessa di tutelare mia figlia di 13 anni. Ho avuto critiche, minacce. E tu cos’hai fatto? Hai fatto due puntate con me, hai fatto l’audience con me e ti sei pulita le mani. Tu dici di avere un cuore, dimostralo. Non è stato corretto buttarmi in un branco di leoni ma pian piano ne sto uscendo. Tu ti sei presa gioco di me e della mia famiglia. Due mesi fa mi avete contatto per avere prove che poi avete cestinato. Sono venuta a Mediaset per parlare con te ma sono stata ricevuta in mezzo a una strada. Per dirmi: ‘Allontanati perché c’è il Covid’. Ma quando mi hai intervistato a mare a giugno il Covid non c’era?".

"Io non voglio venire da te perché non ho bisogno dei tuoi soldi. Io sono disposta anche a fare 20 ore di viaggio. Io ti ho ricevuta al telefono ma tu no. Tu mi devi dare il diritto di parola, lo pretendo, perché è giusto così. Mi hai rovinato 8 mesi della mia vita", ha concluso.