Ventisettenne ammazza la madre e poi si impicca

La chiamata al 118: "Ho ucciso mamma", poi il suicidio

Di: Redazione Sardegna Liveq

Tragedia familiare questa mattina a Gazoldo degli Ippoliti (Mantova). Un 27enne del posto, Luca Zapparoli, ha prima ucciso la madre, la 59enne Licia Iori, e poi si è tolto la vita.

E' stato lo stesso autore del delitto a chiamare il 118 poco dopo le 13 comunicando: "Ho ucciso mia madre", prima di suicidarsi. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza e i carabinieri.

I militari hanno trovato il corpo del figlio impiccato, nella camera da letto il cadavere della donna. Entrambi erano in cura per problemi psichiatrici e negli ultimi giorni si sarebbero scatenate in casa numerose liti. Sarebbe ancora ignoto il movente dell'estremo gesto.