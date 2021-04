Pubblica amministrazione: concorso per 2.800 assunzioni al Sud

La scadenza per le domande è il 21 aprile

Di: Redazione Sardegna Live

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando del Concorso Coesione per l'assunzione di 2.800 tecnici specializzati nelle amministrazioni del Mezzogiorno.

Prevede l’assunzione, per un massimo di 36 mesi, di 2800 tecnici per le PA del Mezzogiorno con la finalità di rinforzare il capitale umano impegnato nella progettazione e spesa dei fondi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027.

I 2.800 tecnici sono chiamati a supportare le amministrazioni pubbliche di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

I profili richiesti sono: tecnici ingegneristici, esperti in gestione, rendicontazione e controllo, progettisti, animatori territoriali, esperti di innovazione sociale, amministrativi giuridici, process data analyst.

La scadenza per le domande è il 21 aprile.  Sarà possibile presentare le candidature sulla piattaforma digitale «Step One 2019».