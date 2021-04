Mattarella ha ricevuto la seconda dose di Moderna

Dallo Spallanzani fanno sapere: "Il presidente ci ha incoraggiato ad andare avanti sia nelle vaccinazioni che nella ricerca"

Di: Redazione Sardegna Live

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è recato questa mattina all'Istituto Spallanzani, dove gli è stata somministrata la seconda dose di vaccino anti-Covid. Lo ha reso noto il Quirinale con una nota diffusa sui social.

"Oggi lo Spallanzani ha accolto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per la seconda dose del vaccino anti-Covid. Il presidente, molto attento ed informato, ci ha incoraggiato ad andare avanti sia nelle vaccinazioni che nella ricerca sulle terapie innovative", ha fatto sapere il direttore sanitario della struttura Francesco Vaia. "Disciplinato come sempre, il presidente Mattarella ha attraversato il percorso previsto per tutti i cittadini. Ha svolto le procedure previste e si è accomodato alla poltrona ed è stato sottoposto a vaccinazione. Le persone presenti, senza alcun disturbo per le attività che sono continuate in tranquillità, hanno salutato con un cenno di saluto della mano dalle loro postazioni il presidente che ha ricambiato, come qualsiasi persona tra uguali".

"Un esempio che sempre dovremmo tenere a mente - ha sottolineato il direttore sanitario Viola -. Soprattutto in questo periodo che, come la livella di Totò, mette ancor di più tutti noi sullo stesso piano".