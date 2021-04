Brescia, bottiglie incendiarie contro centro vaccinale. Fontana: "Attacco ignobile"

Questa mattina intorno alle 6 sono state lanciate due bottiglie incendiarie contro la struttura che ospita il centro anti-Covid, danneggiandola parzialmente. Fontana: "Centro realizzato con i fondi della generosità bresciana. Forze dell'ordine a lavoro per identificare responsabili del gesto assurdo e malavitoso"

Di: Giammaria Lavena

Questa mattina a Brescia, due bottiglie incendiarie sono state lanciate, poco dopo le 6, contro la struttura che ospita il centro vaccinale anti-Covid e il centro tamponi di via Morelli. Solo una ha colpito la struttura del centro, danneggiandola parzialmente. L’altra sarebbe invece finita a terra senza provocare danni.

Sono ancora da quantificare i danni, ma in ogni caso non si registrano feriti. A essere coinvolta dalle fiamme è stata una delle tensostrutture che ospita una sala mensa per gli operatori e che non conteneva materiale sanitario. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e i carabinieri, con il personale della scientifica che sta esaminando la scena.

"Attacco ignobile. Una bottiglia incendiaria è stata lanciata all'alba contro il centro vaccinale di via Morelli a Brescia. Fortunatamente non si registrano feriti e, non trovando nulla di infiammabile, l'incendio non si è propagato". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commenta su Facebook l'episodio.

"Il centro è stato realizzato con i fondi della generosità bresciana - ha spiegato il governatore lombardo -, grazie all'iniziativa Aiutiamo Brescia avviata nel corso della prima ondata del Covid. Le forze dell'ordine stanno ricostruire quanto accaduto attraverso le telecamere di sicurezza per identificare i responsabili di questo gesto assurdo e malavitoso". 

Foto Facebook Attilio Fontana