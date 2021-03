Pasqua, in campo 70mila agenti per i controlli

Il Viminale ha chiesto un ferreo controllo su tutto il territorio. Nel mirino le feste private

Di: Redazione Sardegna Live

Il Governo schiera in campo 70mila agenti per i controlli durante le festività pasquali. Il Viminale darà loro mandato di effettuare un ferreo controllo del territorio ma utilizzando quello che la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese definisce "un profondo senso di umanità".

Controlli a tappeto soprattutto nelle aree più a rischio assembramento. Il ministero dell'Interno ha dato disposizioni ai prefetti di predisporre "un particolare sforzo operativo che incida significativamente sul dispositivo dei controlli".

In campo, insieme alle forze dell’ordine, ci saranno i militari dell’operazione Strade sicure. Servizi mirati nei centri storici e nelle località di villeggiatura per scovare ville e appartamenti, ma anche circoli privati, garage e magazzini per scongiurare feste private.