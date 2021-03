Divieto di andare in Liguria fino a Pasquetta

Toti decreta lo stop a esodo verso seconde case e sulle barche da mercoledì e lunedì

Di: Redazione Sardegna Live

In Liguria sarà vietato andare nelle seconde case e sulle barche da mercoledì 31 marzo e fino al lunedì di Pasquetta. Lo ha annunciato il presidente Toti.

Il governatore ha spiegato che il provvedimento sarà firmato nelle prossime ore per evitare un aumento dei contagi. "Riguarda anche le barche perché in molte località molti turisti usano le barche come casa - spiega Toti -. Lo prendo a malincuore ma è necessario. L'ordinanza prevedrà il divieto di arrivare in Liguria a partire da mercoledì".

Altre regioni lo hanno già fatto come Toscana e Valle d'Aosta - ha concluso il presidente della Regione ligure - per cui c'è una reciprocità".