Appuntamento sui social per maxi rissa in zona rossa: calci, pugni e coltelli per strada

Circa una ventina i ragazzi coinvolti, tutti giovanissimi. All'arrivo della polizia erano tutti fuggiti, tranne un 19enne ferito e trasportato in ospedale

Di: Giammaria Lavena

Un maxirissa fra giovani con appuntamento fissato sui social. E' accaduto nel pomeriggio a Fiumicino, in zona Isola Sacra. Lo scontro fra ragazzi è avvenuto in in piena zona rossa: calci e pugni in strada, nella zuffa è spuntata fuori anche una lama.

Un ragazzo 19enne è stato soccorso e trasportato all'ospedale Grassi di Ostia per una ferita d'arma da taglio a un braccio. Prima dell'arrivo della polizia i teppisti si sono dileguati. Giunti sul posto gli agenti hanno trovato solo il ferito.

La polizia ha avviato indagini per identificare i partecipanti. A quanto ricostruito i ragazzi coinvolti sarebbero una ventina, fra minorenni e appena maggiorenni. Per gli investigatori l'appuntamento sarebbe avvenuto via social. Da chiarire i motivi della lite.