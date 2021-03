Domani riunione ministri-Regioni su piano vaccini. Verifica misure solo a metà aprile

Il programma accordato fra governo e Regioni dopo il pressing della Lega sulle riaperture. Bonaccini: "Comportamento vergognoso delle multinazionali. Non è mancata organizzazione, sono mancate le dosi"

Di: Giammaria Lavena

Nella giornata di domani si terrà un vertice sul piano vaccini tra ministri e governatori. Per quanto riguarda la verifica delle misure col presidente del Consiglio, Mario Draghi, se ne parlerà solo a metà aprile.

È il programma di lavoro accordato fra governo e Regioni, dopo il pressing della Lega per le riaperture. Intanto, il presidente della Conferenza delle Regioni Bonaccini replica al presidente campano De Luca.

"Siamo una nazione, non venti piccole patrie: nessuno compra lo Sputnik senza l'ok dell'Ema e dell'Aifa", ha affermato. E sugli operatori sanitari che non vogliono vaccinarsi: "È scandaloso che chi deve tutelare oltre alla propria vita quella degli altri rimanga al proprio posto se non si vuole vaccinare".

Per quanto riguarda la somministrazione di dosi nel Paese: "Avremo un numero sufficiente, se tutto sarà confermato nelle consegne previste, per vaccinare tutti gli italiani. Ad oggi però - afferma - le multinazionali si sono comportate in modo vergognoso. Finora non è mancata l'organizzazione, sono mancate le dosi", chiarisce.