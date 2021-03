Entrata in vigore l'ora legale, lancette avanti di 60 minuti

Sarà in vigore fino alle 3 del 31 ottobre

Di: Redazione Sardegna Live

E' scattata alle 2 l'ora legale, con le lancette degli orologi spostate in avanti di 60 minuti. Sarà in vigore fino alle 3 del 31 ottobre. L'ora legale è la convenzione di spostare avanti di un'ora gli orologi di uno Stato per sfruttare al meglio l'irradiazione del sole durante il periodo estivo, consentendo così un risparmio energetico.

Il cambiamento dell’ora può causare qualche disagio, alterando l’equilibrio sonno-veglia specie in persone che hanno abitudini molto mattiniere (o, al contrario, si svegliano tendenzialmente tardi). In alcuni, possono causare stress e generare stanchezza, sonnolenza diurna, emicrania, perdita dell’appetito, riduzione dell’attenzione e alterazione dell’umore. Per qualche giorno sarebbe meglio evitare i dispositivi elettronici e per i più piccoli, per qualche giorno, un pisolino pomeridiano di 20 minuti può essere utile per adattarsi al cambiamento.