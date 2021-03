L’esigenza di benessere è uno dei bisogni primari della famiglia e del singolo individuo

Ecco le sette regole per gli investimenti in salute sullo shop online

Di: Redazione

L’esigenza di benessere è uno dei bisogni primari della famiglia e del singolo individuo. È importante quindi che questo aspetto venga garantito. Poter contare su prodotti di qualità ed aggiungervi un interessante costo di vendita sono i due aspetti che caratterizzano lo shop online di eFarma. L’esperienza di navigazione è comparabile al visitare la farmacia vicino casa, i vantaggi offerti sono invece quelli del web. Basta conoscere alcuni dettagli per riuscire a trarre il massimo vantaggio da ogni acquisto. Ecco le sette regole per gli investimenti in salute sullo shop online.

1) È la prima volta? Cogliere al volo le opportunità offerte

Il primo accesso al portale della salute può essere da subito una occasione di risparmio per chi sbarca nel mondo della farmacia online. Cogliere al volo l’offerta di benvenuto è semplice e richiede solo un minimo investimento di tempo. All’accesso sul sito si apre un pop-up di benvenuto. Compilandolo con i dati richiesti, si ottiene subito un bonus extra tramite e-mail.

2) Campioni omaggio, come risparmiare sui test del prodotto

Spesso è consuetudine che in talune farmacie si ricevano dei campioni omaggio in aggiunta ai prodotti acquistati. La piacevole abitudine si rinnova presso lo shop online. Acquistando i prodotti di proprio interesse, il portale della farmacia consente la scelta di un articolo omaggio. Quando è disponibile, questa opzione permette una occasione interessante per testare i nuovi prodotti proprio attraverso la loro prova gratuita.

3) Le offerte del momento, dove trovarle?

I motori di comparazione dei prezzi sono certamente una buona fonte di informazioni, rivolgersi però al proprio sito di fiducia spesso è la scelta più conveniente. Sullo shop di eFarma è possibile trovare una sezione interamente dedicata alle offerte del momento. Oltre ai prodotti in evidenza sulla home page, la pagina delle promozioni attive raggruppa tutti i prodotti venduti a prezzo scontato. Risparmiare così è più semplice.

4) I codici sconto eFarma, uno strumento sempre pronto

Basta il codice sconto eFarma giusto per aprire le porte al risparmio del momento. Ecco riassunta la funzione dei codici sconto. Utilizzare questi strumenti sullo shop è semplice, basta inserire nell’apposito campo la sequenza di caratteri associata al bonus del momento. Durante la fase d’acquisto, il bonus viene aggiunto cliccando sul tasto di conferma. Il buono può prevedere una riduzione in percentuale o uno sconto fisso.

5) Mondo social, perché coglierne i vantaggi

Seguire i profili social dello shop online è uno dei modi per ottenere le ultime informazioni sulle iniziative promozionali del momento. Il lancio di simpatici contest e la pubblicizzazione di nuove linee di prodotti possono essere buone occasioni per ottenere sconti per gli acquisti sul portale. Il tutto comporta un impegno minimo e una semplice adesione alle pagine ufficiali della farmacia online. Rimanere aggiornati conviene.

6) Pubblicità sul web, come trasformarla in un vantaggio

Spesso le campagne di sponsorizzazione vengono viste come un impedimento alla navigazione, talvolta si cerca anche l’espediente più adatto per evitarle. Bene, e se la pubblicità fosse un veicolo di occasioni? Il punto di vista allora si ribalta. Le campagne di sponsorizzazione del brand si trovano spesso su siti e blog tematici. Cliccare sul giusto banner può far risparmiare grazie ai prezzi del web.

7) Risparmiare tagliando le spese di spedizione

Si sa che il vero limite degli acquisti online sta nelle spese di spedizione. Il trucco per ovviare a questo problema c'è ed è abbastanza noto al grande pubblico. Quando si acquista da Internet - quindi anche sul portale della farmacia - è consigliabile raggruppare più prodotti per aggirare le spese di spedizione. Il portale offre il servizio gratuito con un payout minimo di circa venti euro. Problema risolto!