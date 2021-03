Fiammetta Melis, la figlia di emigrati sardi che segue la Dad a 1.000 metri in mezzo ai pascoli

Frequenta la quarta elementare e segue il papà che accudisce gli animali

Di: Redazione Sardegna Live

Si chiama Fiammetta Melis la bimba di 10 anni che segue le lezioni in didattica a distanza a 1.000 metri di altitudine, in mezzo ai pascoli dove segue il padre che accudisce gli animali.

La piccola è iscritta al quarto anno della scuola primaria di Mezzolombardo, in Trentino. Quando le scuole sono chiuse per zona rossa, deve seguire il padre Massimiliano che lavora in montagna, mentre la madre fa l'operatrice sociosanitaria e non può portarla con sé. Fiammetta dunque segue le lezioni di matematica e italiano attorniata dalle 350 capre autoctone, passirie e mochene, e sarde allevate dal padre Massimiliano originario proprio dell'Isola.

"Fiammetta è molto brava a scuola e l'ambiente montano le insegna l'importanza di adattarsi. I problemi logistici li risolviamo grazie all'hotspot del telefonino. Per fortuna la connessione è buona in val di Sole", spiega Massimiliano. "Riesce a studiare con le maestre tramite il monitor del computer. E, quando serve, mi aiuta con gli animali. In fondo, sono due strumenti di apprendimento molto diversi tra loro ma entrambi molto utili per la crescita di una bambina".