Covid, Sileri assicura: "Per fine estate completeremo campagna vaccinale"

Il sottosegretario alla Salute riferisce che da metà aprile "ci sarà un'esplosione del numero di vaccini"

Di: Giammaria Lavena

"Per la fine dell'estate credo che sarà completata la campagna di vaccinazione per coloro che desiderano vaccinarsi a patto che non vengano fuori delle varianti che eludono i vaccini esistenti". Così il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri al Caffè della domenica, su Radio 24.

"Da metà aprile ci sarà un'esplosione del numero di vaccini che arrivano e che potranno quindi essere somministrati - ha aggiunto -. Non è possibile avere 21 sistemi sanitari regionali che vanno in ordine sparso, come è possibile che non si possa arrivare ad avere una piattaforma unica in tempi rapidissimi?"

"Non è possibile - ha proseguito - che una piattaforma dedicata alla vaccinazione non abbia funzionato, considerato che ci sono mesi di lavoro dietro". Infine ha annunciato che la prossima settimana parlerà con Guido Bertolaso e l'assessore della Regione Lombardia Letizia Moratti riguardo le criticità della campagna vaccinale.