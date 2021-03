Manifestazioni no mask e no vax: sanzioni e denunce a Torino e Venezia

Intervento della polizia, un agente è rimasto ferito

Di: Giammaria Lavena

Nella giornata di ieri in diversi Paesi europei si sono svolte manifestazioni no mask e no vax. Fra questi anche l'Italia.

A Torino la polizia è intervenuta per un sit-in non autorizzato a piazza Castello: 30 persone denunciate dalle forze dell'ordine.

Un agente è rimasto ferito alla mano ed è stato accompagnato in ospedale. Le sanzioni sono state oltre 40.

Un'altra trentina di persone sono state fermate a Venezia. Proteste di piazza anche in Germania, Inghilterra e Serbia.