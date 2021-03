La Sardegna passa in fascia arancione: attesa per l'ordinanza

Di: Redazione Sardegna Live

Come ampiamente previsto, la Sardegna passa in zona arancione da lunedì 22 marzo. Lo prevede l'ordinanza che il ministro della Salute Roberto Speranza firmerà in serata e che entrerà in vigore appunto lunedì. Con la Sardegna passerà in zona arancione anche il Molise.