Vaccini. Somministrazioni AstraZeneca riprenderanno ma senza lotti sequestrati

Per i lotti sotto sequestro si resta in attesa delle determinazioni dell'Autorità Giudiziaria

Di: Giammaria Lavena

Come già annunciato, Ema e Aifa hanno dato il via libera per la ripresa delle somministrazioni dei vaccini AstraZeneca.

"Le vaccinazioni - si legge in una nota - possono essere riprese con l'esclusione dei lotti al momento posti sotto sequestro, per i quali si resta in attesa delle determinazioni dell'Autorità Giudiziaria".

Lo prevede la circolare del ministero della Salute, firmata dal direttore generale della Prevenzione Gianni Rezza, relativa alla trasmissione della nota Aifa sul parere di sospensione e revoca del divieto d'uso del vaccino AstraZeneca.