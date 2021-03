In Italia 24.935 nuovi positivi e 423 vittime

Sono 353.737 test, il tasso di positività sale al 7%

Di: Redazione Sardegna Live

Sono 24.935 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 23.059. Sono invece 423 le vittime in un giorno (ieri erano state 431).

I tamponi molecolari e antigenici eseguiti nel Paese sono stati 353.737 a fronte dei 369.084 di ieri. Il tasso di positività è del 7%, in aumento di 0,8 punti rispetto a ieri.

Sono 3.333 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia, 16 più di ieri nel saldo tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri in rianimazione sono 249, secondo i dati del ministero della Salute (ieri erano stati 324). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 26.694 persone, con un incremento di 177 unità nelle ultime 24 ore.