Pordenone, carro armato sbaglia mira e centra allevamento di galline

Sotto sequestro carro armato dell'Esercito

Di: Redazione Sardegna Live

Un carro armato dell'Esercito ha sbagliato mira e ha centrato un allevamento di galline di Vivaro (Pordenone). Numerose galline sono morte a causa dello scoppio e nel successivo crollo di una parte del pollaio che le ospitava.

Indagano i carabinieri e la Procura di Pordenone che ha aperto un'inchiesta mettendo sotto sequestro non solo il carro armato impegnato in un'esercitazioni di tiro in un poligono riservato alle Forze armate sul torrente Cellina, ma pure gli altri tre coinvolti nello stesso addestramento. L'incidente si sarebbe verificato nel corso di un'esercitazione notturna della Brigata Pozzuolo del Friuli, in cui erano impegnati insieme il Genova Cavalleria e i Lagunari di Venezia.

Le indagini dovranno chiarire perché il "Blindo centauro" ha sparato in direzione del centro abitato, infatti l'area riservata ai tiri si trova in direzione opposta.