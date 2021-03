Sandra Milo finge malore dopo vaccino

“Ma brutta deficiente!” ha sbottato Geppi Cucciari dopo lo scherzo in diretta

Di: Redazione Sardegna Live

Attimi di paura in diretta per i due conduttori di Un giorno da pecora su Rai Radio1. Geppi Cucciari e Giorgio Lauro avevano come ospite in collegamento telefonico Sandra Milo, che proprio quest’oggi ha ricevuto la seconda dose del vaccino anti Covid.

A un certo punto l’attrice ha finto un malore in diretta, facendo spaventare la Cucciari e Lauro, che hanno anche chiesto aiuto alla regia per contattare la figlia di Sandra Milo. Ma è stata la stessa attrice a svelare che si trattava di uno scherzo. “Ma brutta deficiente!” ha sbottato Geppi Cucciari. E il video è diventato virale.