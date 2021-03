Oggi la prima giornata nazionale delle vittime del Covid

Tricolore a mezz'asta in tutti i municipi. A Bergamo cerimonia con il premier Draghi

Di: Redazione Sardegna Live

Con l'ok all'unanimità della commissione Affari costituzionali del Senato, riunita in sede deliberante, è diventata legge l'istituzione della giornata nazionale delle vittime del Covid-19. La ricorrenza è stata fissata per il 18 marzo. Esattamente un anno fa, infatti, i mezzi dell'Esercito vennero impiegati a Bergamo per il trasporto delle salme.

Il premier Mario Draghi sarà oggi nella cittadina lombarda per una cerimonia commemorativa.

Bandiere a mezz'asta in tutti i municipi d'Italia su invito del presidente dell’Anci, Antonio Decaro, che ha inviato una lettera a tutti sindaci perché partecipino alla ricorrenza con un minuto di silenzio da osservare alle 11, in concomitanza con l’arrivo a Bergamo del presidente del Consiglio dei ministri.