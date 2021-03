Covid, Bassetti: "Speriamo di vedere un po' di luce dopo Pasqua"

L'infettivologo ha parlato a Domenica in: "Unico modo per uscire da questo incubo i vaccini"

Di: Giammaria Lavena

"Io non ho visto un abbassamento di età sui contagi. L'età media è intorno ai 65-67 anni. Abbiamo notato zero ricoveri dalle Rsa, dunque il vaccino sta portando beneficio e meno contagi tra gli 80enni". Lo ha detto Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova intervenendo a Domenica In.

"Avevamo perfettamente previsto ciò che è accaduto con la terza ondata che ormai ha quasi 4 settimane di vita. Mi auguro che dopo Pasqua possiamo vedere un po' di luce". E su AstraZeneca: "E' un vaccino che ha mostrato che se usato su vasta scala riduce le ospedalizzazioni Covid con polmonite".

"Io, se potessi, mi rivaccinerei con AstraZeneca, ci metterei il braccio, non avrei nessuna paura a rifarlo. Non dimentichiamo che qualunque farmaco che assumiamo ha effetti collaterali", ha precisato. "Mi rivolgo ai magistrati, rispondano in 24-48 ore. Il modo per uscire da questo incubo sono i vaccini. Spero che chi domani è programmato per farlo, lo faccia, contento di farlo", ha concluso.