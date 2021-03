Vaccini. Governo: obiettivo vaccinazione 80% italiani entro fine settembre

Entro la fine di giugno è previsto l'arrivo di circa 52 milioni di dosi. Da metà aprile arriveranno le forniture J&J

Di: Giammaria Lavena

Vaccinare l'80% degli italiani entro fine settembre: è questo il piano del governo nei prossimi mesi. L'obiettivo prefissato è quello di somministrare 500mila dosi al giorno, il triplo delle 170mila di media dell'ultima settimana. Un ruolo importante potrebbe essere giocato dalla fornitura di Johnson&Johnson, che da metà aprile dovrebbe consegnare 7,3 milioni di dosi nel secondo trimestre e complessivamente fino a 27 milioni di dosi in Italia. Il vaccino, monodose e facile da conservare a basse temperature, potrebbe compensare gli ulteriori tagli e ritardi di AstraZeneca nelle consegne.

"Ad oggi sono state approvvigionate 7,9 milioni di dosi, che si raddoppieranno entro le prossime tre settimane - si legge nel piano vaccinale -. Entro la fine di giugno è previsto l'arrivo di altre 52 milioni di dosi circa, mentre ulteriori 84 milioni sono previste prima dell'autunno". Una riserva dell'1,5% delle dosi sarà stoccata per fronteggiare emergenze in aree ad alto contagio, con l'impiego di rinforzi del Dipartimento di Protezione Civile e della Difesa, come il team congiunto già previsto per la Calabria.

"La governance sarà accentrata a fronte di una esecuzione decentrata, con una catena di controllo snella", promette Figliuolo, commissario straordinario per l'emergenza, che ha individuato nell"'ultimo miglio" sul territorio uno dei problemi principali. L'obiettivo del premier Mario Draghi è di "triplicare le vaccinazioni giornaliere" e chiede che "ognuno aspetti il proprio turno". Saranno arruolati oltre 120mila, tra medici di base, specializzandi e odontoiatri, ai quali potrebbero aggiungersi gli ambulatori di medicina dello sport con un accordo con il Coni.

Altro impegno, potenziare il sistema informatico per le prenotazioni, che in alcune regioni, come la Lombardia, ha creato pesanti disservizi. Nel frattempo l'obiettivo è superare i ritardi e le disparità tra regioni nella campagna vaccinale, senza contare l'effetto psicosi per i casi di morte sospetti successivi all'inoculazione di AstraZeneca, con migliaia di cancellazioni delle prenotazioni.