Covid. Figliuolo: “Tutti vaccinati entro l’estate”

Obiettivo ambizioso per il commissario straordinario per l’emergenza Covid

Di: Redazione Sardegna Live

La campagna di vaccinazione anti Covid in Italia? "Puntiamo a chiudere entro l’estate". Così il generale alpino Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l’emergenza Covid in un colloquio con il quotidiano 'Il Foglio' dall'hub di Fiumicino.

Un obiettivo ambizioso quello di Figliuolo che si dice comunque fiducioso. “Puntiamo a chiudere la campagna entro l’estate, se faremo prima saremo stati più bravi. Se andrà male, tornerò a fare quello che facevo prima. Scherzo, ovviamente. Normalmente faccio le battaglie per vincere - ha sottolineato il commissario - l’importante non sono io, ho detto sì per senso di responsabilità verso lo Stato. Vedrete, vincerà l’Italia”.