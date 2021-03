Da lunedì 10 regioni in area rossa. Resta bianca solo la Sardegna

Dopo il primo Natale in zona rossa, la seconda Pasqua blindata in Italia

Di: Redazione Sardegna Live

Dopo il primo Natale in zona rossa, l'Italia si prepara alla seconda Pasqua in lockdown. Lo ha stabilito il Governo vista l'impennata dei contagi e il crescente rischio di saturazione degli ospedali, varando un decreto legge le cui misure dureranno da lunedì, 15 marzo, al 6 aprile.

Poche le deroghe alle restrizioni (tra queste una visita al giorno ai parenti) che metteranno di nuovo alla prova le attività economiche. Regioni e Comuni, pur sposando la linea del decreto, chiedono ristori immediati per evitare pesanti conseguenze sociali

Intanto passano in area rossa Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto e la Provincia autonoma di Trento, che si aggiungono a Campania e Molise. Tutte le altre Regioni saranno arancioni per gli effetti del decreto, che annulla il giallo per tutta la sua durata. In bilico la Basilica, dove è in corso una verifica dei dati da parte del ministero, mentre la Sardegna resta l'unica area bianca.