Emergenza Covid. Da lunedì nove Regioni passano al rosso, verifiche su Basilicata

Nove Regioni tornano in zona rossa e si aggiungono a Campania e Molise. Calabria e Sicilia passano dal giallo all'arancione, Sardegna ancora unica bianca

Di: Giammaria Lavena

Dop il nuovo monitoraggio settimanale Iss, da lunedì 15 marzo tante Regioni cambiano colore. Il ministero della Salute, sulla base delle indicazioni e dei dati della Cabina di regia, ha firmato l'ordinanza che stabilisce il cambiamento di colore: torneranno rosse Lombardia, Piemonte, provincia autonoma Trento, Lazio, Friuli-Venzia Giulia, Emilia-Romagna, Puglia, Veneto e Marche. Queste si aggiungono a Campania e Molise. Ancora dubbi per la Basilicata, sulla quale sarebbero in corso verifiche.

Liguria, Valle D’Aosta, Calabria e Sicilia, passeranno invece dalla zona gialla a quella arancione, raggiungendo Umbria e Abruzzo, che rimangono inveriate. La Sardegna per il momento rimane l'unica Regione bianca. Fra le zone rosse: le province di Trento e Bolzano si trovavano già in una sorta di lockdown disposto autonomamente dai rispettivi governatori, anche se formalmente rimanevano in zona arancione; Marche ed Emilia-Romagna si trovavano in zona arancione ‘rafforzato', con diverse chiazze rosse al loro interno; Friuli e Veneto erano entrate in arancione solo una settimana fa.