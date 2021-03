Distribuito in tutta Italia il lotto Astrazeneca bloccato

È quanto apprende l'ANSA.

Di: Redazione Sardegna Live

Dosi del vaccino anti-Covid AstraZeneca appartenenti al lotto ABV2856 sono state distribuite in tutta Italia. È quanto apprende l'ANSA. L'Agenzia italiana del farmaco Aifa ha deciso oggi, in via precauzionale, di emettere un divieto di utilizzo di tale lotto su tutto il territorio nazionale a seguito della segnalazione di alcuni eventi avversi gravi avvenuti in concomitanza temporale con la somministrazione di dosi appartenenti al lotto indicato.

IN DANIMARCA Per precauzione la Danimarca ha sospeso l'uso del vaccino anti Covid di AstraZeneca nel Paese. La decisione arriva a causa di problemi di coagulazione del sangue riscontrati in alcuni pazienti. Lo hanno reso noto le autorità.

Il provvedimento "segue le notizie di gravi casi di coaguli di sangue in persone vaccinate con il vaccino anti Covid-19 di AstraZeneca", ha spiegato in un comunicato l'Autorità sanitaria danese, aggiungendo comunque che "al momento non è stato determinato che ci sia un legame tra il vaccino e i coaguli di sangue".