Covid, oggi riunione del Cts: possibili misure maggiormente restrittive

Il Comitato si riunirà per valutare l'introduzione di misure maggiormente stringenti. La diffusione delle varianti Covid preoccupa gli esperti

Di: Giammaria Lavena

Il Comitato tecnico scientifico si riunirà oggi per la valutazione di eventuali nuove misure restrittive alla luce della diffusione dei contagi.

Da quanto si apprende, a sollecitare la riunione sarebbe stato proprio il governo, dopo che gli esperti venerdì hanno espresso "grande preoccupazione per la diffusione delle varianti.

Gli scienziati hanno inoltre ribadito la necessità di innalzare le misure a livello nazionale e locale.

Alcune delle ipotesi prese in considerazione riguardano: chiusure generalizzate nei fine settimana, zone rosse più rigide e il criterio di 250 casi ogni 100mila abitanti per entrare automaticamente in zona rossa.