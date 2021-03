Furbetti del vaccino, il sindaco di Corleone si dimette travolto dallo scandalo

Aveva usufruito dei vaccini in anticipo insieme agli assessori della sua giunta

Di: Redazione Sardegna Live

I carabinieri del Nas hanno segnalato alla Procura di Termini Imerese che a Corleone (Palermo), a metà febbraio, alcune persone non rientranti nelle categorie stabilite dalla legge si sono vaccinate contro il Covid-19. Si tratta del sindaco del paese, il 79enne Nicolò Nicolosi, e degli assessori della sua giunta.

I carabinieri hanno fatto controlli a campione su 200 delle 800 somministrazioni eseguite, accertando per il momento 6 casi di irregolarità. "Avevo avvertito Musumeci. Il sindaco è l'autorità sanitaria del territorio e per questo mi sono vaccinato", ha spiegato Nicolosi. "Io mi sono vaccinato alla luce del sole. Ho scritto una lettera al presidente della Regione, Nello Musumeci, dicendo che i sindaci e gli amministratori dovevano essere vaccinati insieme agli operatori sanitari".

"Del resto - aggiunge Nicolosi - non si comprende come i primi cittadini e gli amministratori non siano rientrati tra le categorie a cui dare priorità visto che il sindaco è la prima autorità sanitaria sul territorio e che gli assessori in questi periodo di chiusura e smart working hanno lavorato per non fare bloccare la macchina amministrativa".

"A mio avviso è stata una grossa dimenticanza da parte dell'organizzazione - prosegue -. Noi amministratori veniamo a contatto quotidianamente con i cittadini e nelle nostre zone il virus ha circolato provocando chiusure e centinaia di positivi. Noi non abbiamo commesso alcun abuso. Sono molto sereno".

"All'Anci questa questione è molto dibattuta - conclude Nicolosi - e ci sono tanti sindaci che chiedono di essere vaccinati per potere proseguire nel loro duro lavoro che ormai va avanti da un anno. Noi non possiamo fermarci perche' altrimenti si ferma tutto. Con questo spirito ho deciso di vaccinarmi. E non voglio neppure far valere il fatto che ho quasi 80 anni. E' una questione importante. Il nostro ruolo nei territori mai come oggi e' fondamentale e lo dobbiamo fare in sicurezza".