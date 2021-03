Sanremo, arriva il primo forfait da Covid: "Irama deve ritirarsi". Ma Amadeus propone una soluzione

Il cantante sarà costretto a ritirarsi e osservare un periodo di quarantena dopo la positività di due collaboratori. Amadeus: "Chiedo a tutti i cantanti di tenere in gara Irama mandando in onda il video della prova generale"

Di: Giammaria Lavena

"A norma di regolamento, Irama deve ritirarsi dalla gara dei Big del Festival di Sanremo". E' quanto afferma il direttore di Rai1, Claudio Fasulo. "Il collaboratore positivo al test rapido è risultato anche al molecolare, e ne è stato trovato positivo anche un altro. Tutti i contatti stretti delle ultime 48 ore devono osservare una quarantena di 10 giorni, 14 se c'è variante inglese. Aspettiamo comunicazione ufficiale dalla Asl, ma a termini di regolamento Irama si ritirerà".

Ieri il cantante, 25 anni, aveva dovuto abdicare in occasione della prima serata del Festival di Sanremo - nella quale avrebbe dovuto esibirsi -, dopo la positività a tampone di un suo collaboratore. Adesso, come annunciato dal direttore Rai, con ogni probabilità dovrà dare forfait dopo la conferma del test molecolare.

L'ultimo tentativo, secondo il conduttore del Festival Amadeus, è "chiedere a tutti i cantanti, se sono d'accordo, di tenere in gara Irama mandando in onda il video della prova generale". "Siamo in una situazione di emergenza, l'idea mi è venuta stanotte - spiega Amadeus - perché non mi piaceva che un ragazzo fosse escluso per un problema legato al Covid e alla positività di un collaboratore, e perché purtroppo potrebbe accadere ad altri".

"Se lo stesso Irama vorrà escludersi, è libero di farlo. Mi dispiacerà, ma nel caso lo accetterò", ha affermato Amadeus. "Non c'è differenza, e la mia proposta nasce dal desiderio di permettere di partecipare alla gara a tutti i cantanti che dovessero riscontrare lo stesso problema".

"Il mondo è cambiato, è cambiata la scuola, si fa la didattica a distanza, cambia tutto, le riunioni del presidente Consiglio si fanno a distanza, ma Sanremo non può cambiare? E' un'idea meravigliosa far partecipare Irama con il video delle prove, spero che gli altri 25 Big accettino questa proposta", ha aggiunto Rosario Fiorello in conferenza stampa.

Foto Instagram Irama