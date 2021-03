Coronavirus. Salgono i contagi in Italia (17.083), i decessi 343

Scende però al 5,1% il tasso di positività. Quasi 4,5 milioni di vaccini somministrati

Di: Giammaria Lavena

Sono 17.083 i nuovi casi Covid registrati nel Paese nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 13.114). Lo si apprende dal bollettino appena reso noto dalla Protezione civile. Dall'inizio dell'emergenza i contagi in Italia sono 2.955.434.I decessi registrati nelle ultime 24 ore sono 343 (ieri 246), per un totale di 98.288 vittime da coronavirus.

Il numero dei guariti sale a 2.426.150 (+10,057). I casi attualmente positivi sono invece 430.996 (+6,663). I tamponi effettuati sono stati 335.983 (+165.350 rispetto a ieri). Il tasso di positività scende al 5,1% (ieri era 7,7%). I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono +458, per un totale di 19.570 ricoverati. Quelli in terapia intensiva sono invece +38, per un totale di 2.327.

Le dosi di vaccino somministrate sono oltre 4,4 milioni. I cittadini che hanno ricevuto la seconda dose sono più di 1,4 milioni. La regione più colpita la Lombardia con 3.762 nuovi casi. Seguono Campania (+2.046), Emilia Romagna (+ 2.040), Piemonte (+1.609) e Veneto (+1.228).