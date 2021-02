Vaccini: obiettivo 500mila dosi al giorno entro aprile

Ad aprile in Italia il monodose Johnson&Johnson

Di: Redazione Sardegna Live

L'obiettivo della nuova strategia vaccinale in Italia è quello di arrivare a un trend che si aggiri tra le trecentomila e le cinquecentomila somministrazioni al giorno ad aprile, per una media di 19 milioni di vaccinazioni al mese. In tal senso sarà strategicamente importante il previsto arrivo delle dosi Johnson & Johnson ad aprile.

Secondo gli accordi, per quest'ultima tipologia di vaccino sono previste sette milioni e trecentomila dosi nel secondo trimestre del 2021. Le prime potrebbero arrivare già in aprile come confermato dal presidente di Farmindustria Massimo Scaccabarozzi. Entro giugno, ha aggiunto, potrebbero arrivare in Italia alcuni milioni di dosi e 27 milioni entro dicembre.

Intanto la Food and Drug Administration (Fda) statunitense ha autorizzato l'uso in emergenza del vaccino monodose della Johnson&Johnson. E' il terzo vaccino approvato in Usa dopo quelli di Pfizer-BioNTech e di Moderna.