Covid, Abruzzo e Umbria verso la zona rossa, altre quattro in arancione

Ecco come potrebbero cambiare i colori delle regioni nei prossimi giorni

Di: Giammaria Lavena

Corsa ai ripari per contrastare la diffusione dei nuovi contagi Covid, in particolare quelli di variante inglese. Sono quattro le regioni che rischiano di passare in fascia arancione, mentre due quelle che potrebbero entrare in zona rossa.

Secondo i dati dell'ultimo monitoraggio disponibile, quello della settimana scorsa, le regioni maggiormente a rischio sono Abruzzo e Umbria: la prima aveva un Rt nel limite inferiore di 1.11 e un rischio moderato, ma con un'alta possibilità di progressione all'alto, la seconda un Rt nel limite inferiore a 1.12 e un rischio alto.

Potrebbero invece colorarsi di arancione Basilicata, Lombardia, Marche e Piemonte. In bilico tra il giallo e l'arancione ci sono invece Friuli Venezia Giulia, Lazio e Puglia.