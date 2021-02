Covid Italia. Oltre 16mila positivi, 318 vittime

Tasso di positività al 4,8%

Di: Redazione Sardegna Live

Sono 16.424 i test positivi al coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Oltre tremila in più di martedì, quando erano stati 13.314. Le vittime sono invece 318, a fronte delle 356 di martedì.

I casi totali da inizio epidemia sono 2.848.564, i morti 96.666. Gli attualmente positivi sono 389.433, i dimessi o guariti 2.362.465, in isolamento domiciliare ci sono ora 369.059 persone.

I test effettuati dall'ultimo bollettino sono 340.247. Il tasso di positività è del 4,8%, rispetto al 4,4% di martedì (+0,4%). Sono 2.157 i pazienti ricoverati in terapia intensiva. Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono stati 178. Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 18.217 persone, in calo di 78 unità rispetto a martedì.