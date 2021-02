Vince 640.000 euro al gioco, ma continua a prendere il reddito cittadinanza

Scoperto dalla Guardia di finanza viene denunciato

Di: Redazione Sardegna Live

Non ha dichiarato né le vincite da giochi online per oltre 640.000 euro conseguite in tre anni, né 22.500 euro ricavati dalla vendita della porzione di un appartamento ricevuta in eredità ma, nonostante ciò, ha percepito il reddito di cittadinanza per un importo di 5.690 euro tra il 2019 e il 2020.

Nei guai è finito un 37enne, scoperto dalla Guardia di Finanza di Cecina (Livorno) in collaborazione con l'Inps. L'uomo è stato denunciato alla procura di Livorno.