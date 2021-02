Covid, in Italia 9.630 casi e 274 decessi

Sale leggermente il tasso di positività (5,6%). Sardegna regione con più tamponi effettuati

Di: Giammaria Lavena

Sono 9.630 i nuovi casi di coronavirus in Italia. I contagi dall'inizio dell'emergenza salgono così a 2.818.863. I decessi odierni sono 274, per un totale di 95.992 vittime da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 2.334.968, 10.335 nelle ultime 24 ore. Gli attualmente positivi risultano essere in tutto 387.903 (-992 rispetto a ieri).

I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 170.672, ovvero 80.314 in meno rispetto a ieri (250.986). Il tasso di positività è salito dal 5,3% al 5,6% (l’approssimazione di 5,642). Aumentano le degenze, ordinarie e non. I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono +351, per un totale di 18.155 ricoverati. I posti letto occupati in terapia intensiva invece +24 (complessivamente 2.118).

A registrare il maggior numero di contagi l'Emilia-Romagna (+1.847), seguono Lombardia (+1.491) e Campania (+ 1.202). Tutte le altre regioni segnano un aumento a due o tre cifre. Il numero più alto di tamponi è stato fatto in Sardegna (oltre 25mila), a fronte di 77 contagi nelle ultime 24 ore.