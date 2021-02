Un anno fa la scoperta del coronavirus in Italia, a Codogno

Era il primo caso di Covid-19, il paziente un 38enne del lodigiano

Di: Redazione Sardegna Live

È passato un anno da quando nel Lodigiano vennero scoperti i primi casi di Covid-19 in Italia. Era il 21 febbraio 2020 quando in un 38enne di Codogno, recatosi in pronto soccorso la sera del giorno precedente con una polmonite grave, venne riscontrato il contagio da coronavirus. E' il primo caso di Covid-19 locale italiano, non riconducibile a un rientro dalla Cina.

In quei giorni è incorso la ricerca del paziente 0, il primo caso di Covid-19 in Italia importante per ricostruire la catena del contagio.

Da quel momento la situazione precipita con il dilagare dei contagi anche nel resto della penisola. Tra la fine di febbraio e i primi giorni di marzo 2020 il virus si è diffuso al Nord e inizia a raggiungere anche altre aree del Paese. Il 9 marzo 2020 l’ex premier Conte annuncia il lockdown a partire dal 10 marzo.